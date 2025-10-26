Стал известен стартовый состав «Зенита» перед матчем в Петербурге

Санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 13-го тура Российской премьер-лиги.

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится встреча 13 тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и московским «Динамо». Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой. Стартовый свисток был дан в 17:30 по московскому времени.

В основном составе «Зенита» заявлены вратарь Адамов, защитники Дркушич, Алип и Нино, полузащитники Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой и Мантуан, а также нападающие Глушенков и Педро.

После 20 проведенных туров петербургский клуб под руководством Сергея Семака занимает четвертую позицию в турнирной таблице с 23 набранными очками. Команда Валерия Карпина располагается на восьмой строчке с шестнадцатью очками.

В предыдущем туре чемпионата «Зенит» одержал победу над «Сочи» с результатом 3:0, тогда как «Динамо» завершило встречу с «Ахматом» вничью со счетом 2:2.