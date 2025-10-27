УФАС Петербурга проверит рекламную акцию «Бургер Кинга»

Санкт-Петербургское УФАС начало административное производство в отношении компании «Бургер Рус», управляющей ресторанами «Бургер Кинг».

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, основанием стала жалоба гражданина на рекламную акцию в одном из заведений.

В торговом центре «Мега Дыбенко» посетитель увидел объявление о возможности получить второй напиток бесплатно. Однако ему отказали в предоставлении данной услуги, сославшись на необходимость выполнения дополнительных условий, не указанных в рекламе. Это послужило причиной для обращения в контролирующий орган.

Ведомство установило признаки нарушения статьи Закона «О рекламе», касающейся недостоверной информации об условиях приобретения товара. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего инцидента.