ИПП Петербурга увеличился на 5% за 9 месяцев

Промышленные предприятия Санкт-Петербурга продемонстрировали положительную динамику объемов производства за три квартала текущего года.

Как сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, общий рост составил 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обрабатывающие производства увеличили показатели на 6,4%, что свидетельствует об устойчивом развитии промышленного сектора города. Наиболее значительный прирост отмечен в автомобилестроении и смежных отраслях.

Производство автотранспортных средств выросло в 1,8 раза, демонстрируя максимальную динамику среди всех отраслей. Выпуск компьютерной и электронной техники увеличился на 15,8%, а прочих транспортных средств — на 46,5%. Положительная тенденция также наблюдалась в металлургической и пищевой промышленности, где прирост составил 4,7% и 2,9% соответственно.