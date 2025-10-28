Индийские инвесторы откроют в Петербурге сауны для питомцев

Индийские инвесторы планируют открыть в Санкт-Петербурге специализированные спа-зоны для домашних животных.

Как сообщает «Вечерний Санкт-Петербург», компания Luxury World Spa запускает уникальный проект по созданию саун для собак и кошек. Первые три объекта появятся в престижных районах города на Неве — на Петроградской стороне, у метро «Парк Победы» и около площади Александра Невского.

Новые комплексы предложат услуги груминга и гигиенических процедур в помещениях с системой климат-контроля. Основатель компании Виталий Марков подчеркнул, что температурный режим будет поддерживаться в пределах 26–29 градусов при постоянном контроле влажности и вентиляции.

Открытие первой сауны для питомцев запланировано на март 2026 года. В перспективе компания рассматривает возможность расширения проекта в другие крупные российские города.