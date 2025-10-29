Депутаты предложили ввести кредитные каникулы для молодых семей

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми до трех лет.

Парламентарий выступил с инициативой о введении кредитных каникул для молодых семей, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. Соответствующее обращение направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В разговоре с 360.ru депутат предложил предоставлять право на приостановление кредитных платежей без начисления процентов при условии снижения среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с периодом до рождения ребенка.

По словам Миронова, данная мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи в ситуации, когда основной доход обеспечивает отец, а мать ухаживает за маленькими детьми.

Политик сослался на демографическую статистику, согласно которой естественная убыль населения по итогам 2024 года составила 596,2 тысячи человек. Он отметил, что социологические исследования подтверждают связь между страхом перед финансовыми трудностями и решением об отказе от рождения детей.