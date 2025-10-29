Среда, 29 октября 2025
$78.98 €92.02 ¥11.06
6.7 C
Санкт-Петербург
Новости

Депутаты предложили ввести кредитные каникулы для молодых семей

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми до трех лет.

Парламентарий выступил с инициативой о введении кредитных каникул для молодых семей, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. Соответствующее обращение направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В разговоре с 360.ru депутат предложил предоставлять право на приостановление кредитных платежей без начисления процентов при условии снижения среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с периодом до рождения ребенка.

По словам Миронова, данная мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи в ситуации, когда основной доход обеспечивает отец, а мать ухаживает за маленькими детьми.

Политик сослался на демографическую статистику, согласно которой естественная убыль населения по итогам 2024 года составила 596,2 тысячи человек. Он отметил, что социологические исследования подтверждают связь между страхом перед финансовыми трудностями и решением об отказе от рождения детей. 

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Setl Group вошел в тройку лидеров по социальной ответственности в России

Петербургский холдинг Setl Group подтвердил статус одного из лидеров в сфере социальной ответственности, заняв место в ТОП-3 рейтинга аналитического центра «Эксперт», который оценивал девелоперов по масштабам ввода социальных объектов, вкладу в развитие регионов и разнообразию компетенций.Как сообщили в компании, за годы работы она построила 80 социальных объектов, включая современные сады и школы более чем для 30 тысяч детей в Петербурге и Ленобласти, обустраивает кабинеты врачей в своих жилых комплексах и возводит поликлинику в Невском районе на 420 посещений в смену.Помимо этого, силами холдинга в городе созданы десятки общественных пространств, таких как парки, скверы, аллеи, бульвары, набережные и площади, — среди которых недавно открытая площадь Солнца в Красносельском районе и продолжающийся проект по благоустройству парка площадью 4,1 га в Пушкинском...
Читать далее
Общество

Как традиции и инновации определяют будущее экономики

Ежегодная конференция «Т-Банк про Бизнес» состоялась в уникальном пространстве — Планетарии, расположенном в историческом здании «серого пояса» Петербурга. Это символично: как старые промышленные территории обретают новую жизнь, так и бизнесу приходится трансформироваться, чтобы оставаться конкурентоспособным. Участники события — от начинающих предпринимателей до руководителей предприятий с вековой историей — сошлись во мнении: в условиях высокой конкуренции побеждает тот, кто предлагает уникальный продукт и умеет работать с эмоциями клиента. Об этом подробно рассказывает издание «Деловой квартал Санкт-Петербург».«Мы создаем то, чего не делают конкуренты, стремясь вызвать у человека эмоцию», — поделился генеральный директор компании «Красивый город», которая производит оборудование для детских игровых площадок, Алексей Петров.О клиентоориентированности говорила и руководитель Департамента по связям с общественностью Императорского фарфорового завода Дарья Илларионова. «Мы можем сформулировать KPI, но если клиент в...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть смерть полиция суд авария Россия петербург мигранты пострадавшие мошенничество прокуратура общество статистика происшествия пулково закон животные интернет туризм москва деньги нарушения задержание спорт ученые кад бизнес колпино долги конкурс ребенок город теракт похищение врач самолет мошенники пенсионерка александр дрозденко газ память транспорт нападение

Новости дня

Город

Полицейские депортировали свыше 400 мигрантов после операции «Нелегал»

Наука

Астрономы сообщили петербуржцам о слабых магнитных бурях в среду

Ленинградская область

За 24 часа на территории Ленобласти произошло 80 аварий

Город

В четверг дамбу Петербурга закроют для прохода маломерных судов

Город

Автомойка в Колпино нарушила водоохранное законодательство

Новости

Паре грозит до 20 лет лишения свободы за поджог железнодорожного оборудования

Новости

Елена Булукова возглавила МХАТ имени Горького

Ленинградская область

Двух подростков подозревают в нападении на продуктовые магазины

Бизнес-вести

Tecnimont привлечена соответчиком по иску «ЕвроХима» на 202,7 млрд рублей

Ленинградская область

Прокуратура выявила незаконное трудоустройство бывшего госслужащего в Тихвине

Новости

Бизнесмена из Ленобласти подозревают в поджоге иномарки

Новости

Самозанятых предложили включить в систему страхования на случай болезни

Новости

Полицейские задержали курьера мошенников после обмана петербурженки на 2,8 млн

Новости

В Петербурге подвели итоги литературного конкурса «Проект особого назначения»

Новости

Мужчина пострадал от выстрела в лицо после неудавшегося свидания

Новости

Полиция задержала водителя фургона после ДТП с ребенком на Верхне-Каменской

Наука

Ученые создали цифровой двойник Петербурга для киберучений

Город

Завершающий этап постройки лайнера «Владимир Жириновский» пройдет в Петербурге

Новости

Детей мигрантов могут освободить от языкового экзамена по русскому языку

Новости

Супруга Романа Попова собиралась продать загородный дом ради спасения артиста

Ленинградская область

В Ленобласти запустят новый этап расселения аварийного жилья

Новости

В Петербурге пресекли нелегальную торговлю препаратами

Новости

Руководитель одной из автошкол Петербурга признан виновным в обмане учеников

Город

Колесов сообщил жителям Петербурга о приближающихся дождях

Город

Форум «Российский промышленник» в Петербурге соберет больше 350 компаний

Культура

Режиссер Эмир Кустурица планирует получить российский паспорт

Новости

В среду из Пулково был отменен вылет шести рейсов

Новости

Поляков проинспектировал социальные объекты Пушкинского района

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb