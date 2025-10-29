В четверг дамбу Петербурга закроют для прохода маломерных судов

Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений временно приостановит пропуск маломерных судов 30 октября. Ограничение связано с проведением плановой проверки работоспособности систем управления и гидромеханического оборудования.

В пресс-службе Дирекции КЗС, судопропускное сооружение С-2 будет закрыто для прохода маломерных судов в период с 09:00 до 18:00.

При этом движение автомобильного транспорта по мосту сооружения сохранится в стандартном режиме без каких-либо ограничений. Проведение работ было согласовано со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Представители дирекции призвали судовладельцев соблюдать установленные правила пользования маломерными судами и плавания по внутренним водным путям в период действия временных ограничений.

Отметим, что раньше стало известно о прибытии в город круизного лайнера «Владимир Жириновский» для завершения строительных работ на мощностях Балтийского завода.