В Петербурге утвержден первый закон о содержании собак

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга окончательно приняли закон, устанавливающий правила содержания собак.

Документ стал первым в истории городского парламента, прошедшим процедуру общественных обсуждений с жителями. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Северной столицы.

В ходе консультаций с гражданами было получено порядка 900 предложений и обращений, которые подверглись детальному анализу и нашли частичное отражение в окончательной редакции документа.

Так по новым правилам, выгул собак без поводка будет караться штрафом от 2 до 4 тысяч рублей. Для потенциально опасных пород и животных высотой в холке свыше 40 сантиметров установлен штраф от 3 до 5 тысяч рублей за отсутствие намордника.

Отметим, что над подготовкой законодательной инициативы работала группа из 30 депутатов городского парламента.