Стоимость аренды домов в Ленобласти на Новый год достигла 25 тысяч рублей

Средняя стоимость аренды загородного дома в Ленинградской области на новогоднюю ночь составляет 25 тысяч рублей.

Специалисты рынка недвижимости проанализировали стоимость аренды загородных домов в Ленинградской области на новогодний период. По данным экспертов, средняя ставка за сутки аренды в новогоднюю ночь составляет 25 тысяч рублей. Для всего праздничного периода установлена средняя цена в размере 18,5 тысячи рублей за сутки. За указанную сумму доступны объекты площадью 40-50 квадратных метров, рассчитанные на размещение небольшой компании.

Наиболее высокие цены зафиксированы в престижных локациях, включая Всеволожск, Рощино, Светлое и Сестрорецк. В этих населенных пунктах стоимость аренды начинается от 30 тысяч рублей за сутки, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Санкт-Петербурге доступно около 355 объектов, относящихся к категории загородной недвижимости. Средняя стоимость их аренды составляет 14,6 тысячи рублей за сутки. Такой бюджет позволяет снять дом площадью от 50 до 100 квадратных метров с различным уровнем комфорта.