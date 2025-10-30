В Кудрово изъяли 73 объекта недвижимости для строительства метро

В Кудрово изъяли 73 объектов недвижимости для строительства новой станции метро. Собственникам гарантируют компенсацию по рыночной стоимости в соответствии с установленной процедурой.

На территории Кудрово началась процедура изъятия объектов недвижимости для строительства станции и входов новой линии метрополитена. Как сообщила руководитель Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Марина Тоноян, изъятие касается преимущественно гаражей, которые были определены на этапе проектирования новой линии метро.

Процедура будет осуществляться в несколько этапов: сначала АНО «Дирекция по развитию транспортной системы» проведет оценку изымаемой недвижимости по рыночной стоимости, затем полученные суммы будут заложены в бюджет для последующих выплат собственникам. После завершения бюджетного планирования КУГИ направит владельцам официальные уведомления об изъятии, cообщает «Невский проспект».

Для получения компенсационных выплат собственникам необходимо будет обратиться в комитет с документами, подтверждающими их права, для подписания соглашения об изъятии. В КУГИ рекомендуют владельцам заранее подготовить всю необходимую документацию на объекты недвижимости для ускорения процедуры.