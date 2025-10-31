Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов приговорен к семи годам колонии

Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщает 360.ru, Пресненский районный суд Москвы признал его виновным в совершении 113 преступлений. Стоит отметить, что основатель образовательного центра Like был задержан в ноябре 2023 года после многочисленных жалоб клиентов на невыполнение обязательств по дорогостоящим курсам. При этом сумма ущерба по уголовному делу достигала 1,9 млн рублей с каждого из восьми потерпевших.

Во время судебного процесса Шабутдинов полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. Он объяснил преступление потерей связи с реальностью из-за быстрого роста бизнеса. Все потерпевшие получили полную компенсацию, что суд учел как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора.