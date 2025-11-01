Мостовой остался в запасе на игру с «Локомотивом» после попытки похищения

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч 14-го тура Российской премьер-лиги, однако полузащитник Андрей Мостовой не вошел в стартовый состав.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпустит на поле Адамова, Дркушича, Алипа, Нино, Барриоса, Вендела, Жерсона, Энрике, Мантуана, Глушенкова и Педро.

При этом Мостовой в начале игры останется на скамейке запасных. Напомним, 23 октября злоумышленники попытались похитить спортсмена прямо на улице. Четверо мужчин, лица которых были скрыты масками, приблизились к футболисту, схватили его за руки и попытались затолкать в автомобиль.

Однако футболисту удалось отбиться благодаря вмешательству прохожих. Рядом в тот момент находился хоккеист Александр Гракун, который и оказал помощь игроку сине-бело-голубых.

У «Локомотива» в стартовом составе заявлены Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко и Комличенко.

Перед матчем «Зенит» занимает четвертое место в таблице с 26 очками, «Локомотив» располагается на третьей позиции с 27 очками. Игра начнется в 20:15 по московскому времени, арбитром назначен Артем Чистяков.