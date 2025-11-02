Школьникам не придется сдавать экзамен по искусственному интеллекту

Представители Рособрнадзора опровергли возможность скорого введения ЕГЭ по искусственному интеллекту (ИИ), сославшись на отсутствие утвержденных образовательных стандартов по данной дисциплине.

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки сообщили о невозможности введения единого государственного экзамена по ИИ. Как указали в пресс-службе ведомства, это обусловлено отсутствием федеральных рабочих программ по указанному предмету.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что действующий образовательный стандарт для старшей школы не содержит требований к изучению искусственного интеллекта как отдельной учебной дисциплины. Отсутствие утвержденных программ делает неправомерным обсуждение возможности создания соответствующего экзамена.

При этом в ведомстве уточнили, что отдельные элементы, связанные с технологиями ИИ, уже включены в ЕГЭ по информатике. Речь идет о заданиях, касающихся алгоритмов анализа данных, которые разработаны в рамках школьной программы и формируют основу методов искусственного интеллекта.