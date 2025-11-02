Владимир Путин примет участие в праздновании Дня народного единства

Президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню народного единства и совершит рабочую поездку в один из регионов страны.

Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, на предстоящей неделе глава государства также совершит рабочую поездку в один из регионов страны. В рамках праздничных мероприятий президент вручит государственные награды за вклад в укрепление национального единства.

В программе также запланировано участие в заседании Совета по межнациональным отношениям. Также на неделе запланирована церемония вручения верительных грамот, где президент примет новых послов иностранных государств.

Напомним, что День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.