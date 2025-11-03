Подростка задержали за нанесение запрещенной символики на здание-памятник

Несовершеннолетний житель Санкт-Петербурга задержан за нанесение запрещенных надписей на объект культурного наследия.

В Центральном районе Петербурга правоохранительные органы задержали 17-летнего местного жителя по подозрению в нанесении запрещенной символики на фасад здания, обладающего статусом памятника архитектуры.

Поводом для оперативных мероприятий послужило поступившее в полицию сообщение о противоправных действиях, зафиксированных системами видеонаблюдения. Запись показала, как ночью неизвестный нанес символы белой аэрозольной краской на фасад здания.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено административное дело по статье о пропаганде запрещенной символики. Параллельно начато уголовное производство, связанное с повреждением объекта культурного наследия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.