Владимир Путин одобрил инициативу о полном запрете вейпов в России

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о полном запрете продажи вейпов на территории страны.
Президент Российской Федерации Владимир Путин решил одобрить предложение о введении полного запрета на продажу вейпов на территории страны. Соответствующая инициатива была представлена главой общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатериной Лещинской.
В ходе обсуждения глава государства добавил, что аналогичные запретительные меры уже применяются в ряде иностранных государств и демонстрируют положительные результаты.
Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко подтвердил поддержку данного предложения со стороны кабинета министров. Президент также акцентировал необходимость проведения системной просветительской работы среди молодого поколения, направленной на разъяснение последствий использования электронных средств доставки никотина.