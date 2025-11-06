Специалисты Skoda раскрыли правила безопасного зимнего вождения

Специалисты компании Skoda подготовили рекомендации по безопасному и комфортному вождению зимой, уделив особое внимание выбору одежды и поддержанию оптимального микроклимата в салоне.

Зимние условия эксплуатации транспортных средств требуют особого подхода к организации поездок. Эксперты советуют поддерживать температуру в салоне на уровне 20-22 градусов. Высокая температура снижает концентрацию внимания, а при более низкой у водителя возникает скованность в движениях.

Для безопасности вождения важно правильно подбирать зимнюю одежду. Объемные пуховики и толстые перчатки ограничивают подвижность и мешают ремням безопасности правильно располагаться. В разговоре с 110km.ru специалисты рекомендуют надевать многослойную одежду, а верхнюю куртку снимать во время поездки, используя ее только на остановках.

При долгих поездках важно делать перерывы каждые два часа для восстановления кровообращения. Необходимо поддерживать водный баланс, употребляя воду или несладкий чай. Стиль вождения должен быть плавным, с увеличенной дистанцией до других автомобилей, отмечают эксперты.