Пятница, 7 ноября 2025
$81.19 €93.51 ¥11.34
10 C
Санкт-Петербург
Новости

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении почты во Всеволожске

Даниил Александров
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция задержала подозреваемого в вооруженном налете на почтовое отделение во Всеволожске.

По предварительным данным, 21 октября неизвестный проник в отделение связи на улице Победы во Всеволожске. Злоумышленник с помощью предмета похожим на пистолет, потребовал денежные средства через окно выдачи.

Мужчине удалось похитить из кассы 260,8 тысячи рублей и скрыться с места преступления. На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Однако правоохранителям удалось установить личность нападавшего. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый за разбой иностранный гражданин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пятого ноября на Московском вокзале Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину. У злоумышленника были обнаружены и изъяты охолощенный пистолет, восемь холостых патронов, два ножа, три сотовых телефона, сим-карты и 39,8 тысячи рублей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Бизнес-вести

Tecnimont привлечена соответчиком по иску «ЕвроХима» на 202,7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» о привлечении Tecnimont S.p.A. соответчиком по делу к ее российскому подрядчику ООО «МТ Руссия», следует из картотеки арбитражных дел. В компании рассчитывают на солидарное взыскание долга и убытков, а также возможность применения обеспечительных мер в отношении группы Tecnimont в России, странах СНГ, БРИКС и иных дружественных юрисдикциях.Издание РБК сообщает, что Иск ЕХСЗ-2 к «МТ Руссия» поступил 2 сентября. Первое заседание состоялось 27 октября, следующее назначено на 27 ноября 2025 года.Спор касается контрактов 2020 года на проектирование и строительство комплекса по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе (проект «ЕвроХим — Северо-Запад-2»). Контракты были заключены по фиксированной цене с гарантированным сроком завершения не позднее 16 сентября 2023 года. В мае 2022 года подрядчики...
Читать далее
Новости

Новая поликлиника введена в эксплуатацию на Дальневосточном проспекте

Компания Setl Group ввела в эксплуатацию новую поликлинику в Невском районе Санкт-Петербурга. Четырехэтажное здание общей площадью 8,3 тыс. кв. метров, расположенное по адресу: Дальневосточный проспект, дом 19, корпус 2, рядом с жилым комплексом Pulse Premier, сможет обслуживать до 420 пациентов в смену.Внутри разместились изолированные друг от друга взрослое и детское отделения на 315 и 105 посещений соответственно, каждое с собственным входом. Для удобства родителей предусмотрена комната для хранения колясок. Учреждение будет оказывать первичную и специализированную медпомощь, включая кабинеты невролога, уролога, оториноларинголога, ревматолога, хирурга, офтальмолога, залы лечебной физкультуры, лучевую диагностику и дневной стационар на 17 мест.Новый объект станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, где ранее уже были открыты школа на 1550 учеников и детский сад на 190 мест, построенные Setl...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть дети полиция суд Россия петербург мигранты владимир путин мошенничество прокуратура невский район праздник оружие туризм москва работа деньги спорт ученые Госдума мчс кад уголовное дело экономика школа реставрация пенсии врач мошенники кронштадт такси пенсионеры транспорт нападение обрушение реклама авито следственный комитет ограбление форум гати ск автомобиль боеприпасы

Новости дня

Новости

Прокуратура обратила внимание на разлив нефтепродуктов в Фонтанке

Новости

Виктория Исакова опубликовала семейные фотографии в честь дня рождения дочери

Новости

Первый специализированный ГЭТ-класс начал работу в Невском районе

Вне СПб

Депутат Тарбаев перечислил страны с безвизовым режимом для России

Новости

С сайта петербургского колледжа удалили предложение о работе вебкам-моделью

Новости

В Госдуме разработали предложения по повышению доступности спорта для детей

Ленинградская область

Бастрыкин потребовал отчет о нарушениях водоснабжения в Ленобласти

Новости

Прокуратура устанавливает причины обрушения дома на Розенштейна

Новости

Полиция Петербурга нашла арсенал оружия и боеприпасов в квартире пенсионерки

Новости

Пожилой петербуржец потерял 21,7 млн рублей из-за схемы мошенников

Ленинградская область

Специалисты обследовали 665 гектаров леса в Ленобласти

Деньги

В Ленобласти удвоили объем средств на поддержку медиков

Новости

Участок КАД перекроют на две ночи из-за ремонтных работ

Вне СПб

Бобров сообщил о снижении нарушений в недвижимости ЮВАО

Новости

Петербурженке с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав

Город

В центре Петербурга начались работы по реставрации особняка Штифтера

Общество

Авито Авто запустило в сервисе «Гараж» оценку машин с помощью нейросетей

Новости

Астрономы предупредили петербуржцев о мощном геомагнитном ударе

Вне СПб

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения россиян в ОАЭ

Деньги

Пенсионеры получат январские пенсии в конце декабря

Новости

Депутаты предложили запретить размещать дарксторы в многоквартирных домах

Новости

Российские школьники скупают на маркетплейсах бетельный орех

Новости

В пятницу петербуржцы празднуют годовщину Октябрьской революции

Культура

Музыкальный театр имени Шаляпина откроет в Петербурге новую концертную площадку

Город

Запрет на работу мигрантов в такси сократит число водителей в Петербурге на 12%

Город

Прокуратура Петербурга восстановила газоснабжение в квартире ветерана ВОВ

Ленинградская область

Суд Ленобласти конфисковал автомобиль у повторно пойманного нетрезвого водителя

Новости

Следствие раскрыло 15 убийств банды Андрея Волова

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb