Полицейские задержали подозреваемого в ограблении почты во Всеволожске

Полиция задержала подозреваемого в вооруженном налете на почтовое отделение во Всеволожске.

По предварительным данным, 21 октября неизвестный проник в отделение связи на улице Победы во Всеволожске. Злоумышленник с помощью предмета похожим на пистолет, потребовал денежные средства через окно выдачи.

Мужчине удалось похитить из кассы 260,8 тысячи рублей и скрыться с места преступления. На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Однако правоохранителям удалось установить личность нападавшего. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый за разбой иностранный гражданин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пятого ноября на Московском вокзале Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину. У злоумышленника были обнаружены и изъяты охолощенный пистолет, восемь холостых патронов, два ножа, три сотовых телефона, сим-карты и 39,8 тысячи рублей.