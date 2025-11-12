В Петербурге выделили 80 млн рублей на поддержку бизнеса

Санкт-Петербург запускает программу компенсации затрат на льготные кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, на эти цели в городском бюджете предусмотрено свыше 80 млн рублей.

Поддержка распространяется на кредиты, выданные Фондом содействия кредитования МСП в период с 2020 по 2022 год. Размер субсидии может достигать 100% от основного долга, но не более 5 млн рублей на одну организацию.

По словам чиновника, важным условием получения компенсации является сохранение рабочих мест и уровня заработной платы сотрудников. Подать заявку на участие в программе можно до пятого декабря через электронную платформу. Поддержка предпринимательства входит в число приоритетных направлений развития Северной столицы на ближайшие годы, отметил вице-губернатор Кирилл Поляков.