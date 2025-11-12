Путин объявил о проведении предновогоднего саммита СНГ в Петербурге

Президент России Владимир Путин объявил о проведении традиционной предновогодней встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
Российский лидер сделал соответствующее заявление в начале переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле.
Путин отметил, что мероприятие пройдет в Северной столице согласно установленной традиции. Участниками саммита станут руководители государств-членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
Предстоящая встреча продолжит практику неформального общения лидеров стран СНГ и ЕАЭС накануне новогодних праздников. Санкт-Петербург регулярно принимает подобные мероприятия, укрепляющие межгосударственные связи между участниками интеграционных объединений.
Ожидается, что в рамках саммита будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы дальнейшей интеграции на постсоветском пространстве.