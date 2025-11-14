С 2026 года прожиточный минимум в Петербурге вырастет на 6,8%

Правительство Санкт-Петербурга утвердило увеличение величины прожиточного минимума на 6,8% с 1 января 2026 года.

Согласно постановлению администрации Петербурга, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составит 20,6 тысячи рублей. Для граждан трудоспособного возраста установлен показатель 22,5 тысячи рублей, для пенсионеров — 17,7 тысячи рублей, для несовершеннолетних — 20,02 тысячи рублей.

Утвержденные в Санкт-Петербурге значения превышают федеральные нормативы, которые на 2026 год установлены в размере 18,9 тысячи рублей на душу населения. Для трудоспособного населения федеральный прожиточный минимум составит 20,6 тысячи рублей, для пенсионеров — 16,3 тысячи рублей, для детей — 18,4 тысячи рублей

Отметим, что прожиточный минимум используется для оценки уровня жизни населения, определения размеров социальных выплат и стипендий, обоснования минимального размера оплаты труда, а также при формировании бюджетных ассигнований. Изменения вступят в силу с начала 2026 года.