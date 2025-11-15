Депутат предложил выдавать путевки в санатории всем пенсионерам старше 70 лет

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов предложил выдавать путевки в санатории всем 70-летним пенсионерам. Соответствующее обращение направлено председателю правительства РФ.

Парламентарий выступил с инициативой организации санаторно-курортного лечения продолжительностью не менее 14-ти календарных дней в рамках системы обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования. По мнению Миронова, реализация данной программы позволит улучшить качество жизни граждан пожилого возраста и увеличить ее продолжительность.

Лица преклонного возраста часто сталкиваются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и метаболическими нарушениями. Своевременное санаторное лечение способствует сокращению расходов на лекарственные препараты и сохранению здоровья, добавил Миронов в беседе с ТАСС.

Инициатива также направлена на снижение нагрузки на стационарные медицинские учреждения.