Мужчина похитил у подростка пять наручных часов за миллион рублей

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве. Злоумышленник похитил пять наручных часов общей стоимостью около одного миллиона рублей.

Согласно предварительным данным, 9 ноября в полицию Центрального района обратилась 44-летняя женщина с заявлением о мошеннических действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери. По словам заявительницы, с 29 по 30 октября неизвестные позвонили 17-летней девушке и убедили ее передать ценное имущество под предлогом защиты родителей от возможного уголовного преследования.

Около полудня 30 октября на Парадной улице потерпевшая передала неизвестному мужчине пять наручных часов. Общая стоимость похищенного имущества составила один миллион рублей.

На основании произошедшего инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали злоумышленника днем 14 ноября на улице Чехова. Им оказался 49-летний уроженец одного из государств Южного Кавказа.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.