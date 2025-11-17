Петербуржцам напомнили о льготах на проезд для студентов

В Международный день студента в Санкт Петербурге напоминают о действующих льготах на проезд для учащихся вузов.

Как сообщает пресс служба Комитета по транспорту Санкт Петербурга, город поддерживает студентов, обеспечивая их доступными транспортными билетами. Учащиеся могут приобрести месячный проездной на наземный транспорт за 802 рубля или документ для метро за 906 рублей.

Единый билет, действующий на все виды городского транспорта, обходится студентам в 1599 рублей. По данным ведомства, за десять месяцев текущего периода по таким проездным было совершено свыше 72 миллионов поездок.

Как отметили в пресс-службе транспортного Комитета города, первичное оформление льготного билета проводится в кассах петербургского метрополитена. Дальнейшее продление его действия доступно также в киосках СПб ГКУ «Организатор перевозок».