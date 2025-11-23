На праздничное оформление Петербурга выделили почти 40 миллионов рублей

Общая стоимость контрактов на новогоднее оформление Северной столицы достигла 39,9 миллиона рублей. Городской центр рекламы и праздничного оформления провел 40 аукционов для реализации масштабного проекта.

В Санкт-Петербурге утвердили программу праздничного оформления города к новогодним и рождественским праздникам. Реализация проектов начнется в соответствии с графиком, установленным по результатам проведенных тендерных процедур.

СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» организовал 40 аукционов с начальной стоимостью контрактов от 14,5 до 39,9 миллиона рублей. На площади Искусств планируется размещение световых композиций «Шатер малый» и «Шатер большой» высотой от пяти метров. Литейный мост украсят светящимися звездами, а на мосту Александра Невского установят 200 световых композиций «Ель невская».

Также внимание уделили оформлению центральных улиц и набережных. На Конногвардейском бульваре установят четыре световые арки «Вензель», шесть световых скульптур львов и два световых тоннеля с монограммами Екатерины II и Петра I. На набережной канала Грибоедова появится композиция со световыми трубками, а деревья вокруг Михайловского замка украсят световыми завесами.

В районах города установят тематические композиции. На площади Сикорского в Приморском районе появятся фигуры сказочных персонажей, символизирующих 12 месяцев. У станции метро «Пролетарская» в Невском районе разместят композицию в виде лотоса. Все работы по праздничному оформлению планируется завершить до 26 декабря.