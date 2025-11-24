Предприятиям Петербурга вернут до 5 млн рублей за сертификацию

В Санкт-Петербурге запущена новая мера поддержки промышленных предприятий.

Как сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, город будет компенсировать компаниям до 50% затрат на сертификацию продукции. Программа распространяется на расходы, понесенные с первого января 2023 года по десятое ноября 2025 года.

Максимальный размер субсидии для одного предприятия составляет 5 млн рублей. На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено 50 млн рублей.

Подать заявку на получение компенсации можно через официальный портал до третьего декабря 2025 года. Мера призвана повысить конкурентоспособность петербургских производителей на российском и международном рынках.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщал об увеличении инвестиций резидентов особой экономической зоны. За третий квартал 2025 года объем вложений вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.