Ученые опровергли вред фтора для интеллекта

Американские ученые в ходе масштабного исследования установили, что фтор в питьевой воде не оказывает негативного влияния на когнитивные способности человека.

Как сообщает Planet Today, 40-летнее исследование специалистов из Университета Миннесоты охватило данные 26 820 человек за период с 1980 по 2021 год. Ученые анализировали результаты тестов по математике, чтению и словарному запасу у людей, употреблявших фторированную воду с момента зачатия.

Итоги исследования показали, что употребление воды с рекомендуемой концентрацией фтора 0,7 миллиграмма на литр не только безопасно, но и может способствовать незначительному улучшению академических результатов. Дети, пившие фторированную воду, демонстрировали несколько лучшие показатели по математике и чтению.

Эксперты подчеркивают, что фторирование воды остается экономически эффективным способом профилактики кариеса, особенно для социально уязвимых групп населения. Новые данные подтверждают безопасность этой практики для когнитивного здоровья на всех этапах жизни человека.