Путин направил соболезнования Индонезии из-за наводнения на Суматре

Президент России Владимир Путин направил официальные соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто в связи с наводнениями на острове Суматра.

Согласно телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями. Владимир Путин отметил, что Россия разделяет скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате стихийного бедствия.

Наводнения были спровоцированы проливными дождями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дорожную инфраструктуру и существенно затруднили работу спасательных служб.

По последним данным, в результате наводнения в Индонезии погибли не менее 174 человек. Российский лидер выразил надежду на скорейшее возвращение пострадавших регионов к нормальной жизни.