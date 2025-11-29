Полиция ищет напавшего на фельдшера скорой помощи в Невском районе

Полицейские Невского района разыскивают мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи на Народной улице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 28 ноября около 11 часов утра у дома на Народной улице. Неизвестный напал на 27-летнего фельдшера во время оказания медицинской помощи, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший медик с травмами средней степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на медицинского работника.

Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для установления личности и задержания подозреваемого. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по всем возможным направлениям.

Ранее полиция начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими на Измайловском проспекте. В результате аварии мужчина и женщина были госпитализированы в тяжелом состоянии.