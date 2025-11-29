Экс-полицейский арестован по делу о давлении на свидетелей в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге избрал строгую меру пресечения для бывшего сотрудника полиции Ленинградской области, обвиняемого в должностном преступлении.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Гражданин обвиняется в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий с применением насилия.

Следствие считает, что он действовал из личной заинтересованности, желая искусственно улучшить показатели раскрываемости в своем подразделении.

По версии обвинения, подозреваемый пытался принудить нескольких лиц к даче заведомо ложных показаний о совершении тяжких преступлений. Он систематически угрожал им применением физического насилия вплоть до лишения свободы и совершения насильственных действий.

Мужчина свою вину полностью отрицает, несмотря на представленные доказательства. Ранее он просил суд назначить ему домашний арест вместо содержания под стражей, ссылаясь на свое прежнее положение и сотрудничество со следствием.