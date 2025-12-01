За неделю в Ленобласти спасли трех человек после ДТП

Представители Аварийно-спасательной службы Ленинградской области подвели итоги оперативной деятельности за последнюю неделю ноября. За указанный период подразделения спасателей привлекались к работе 63 раза.

С 24 по 30 ноября 2025 года спасатели совершили 63 оперативных выезда. На местах ДТП они спасли трех человек в двух случаях.

Один раз специалисты участвовали в поисково-спасательной операции на водном объекте, где был обнаружен один погибший. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Спасатели службы провели мониторинг дорожной обстановки 37 раз и организовали патрулирование водных объектов в 23 случаях.