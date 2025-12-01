В Петербурге создали 30 тонн судовых панелей по новой технологии сварки

В Санкт-Петербурге изготовили больше 30 тонн крупногабаритных облегченных панелей для судостроения по новой технологии сварки

Дело в том, что ученые ЦНИИ КМ «Прометей» освоили технологию сварки трения с перемешиванием для создания крупногабаритных облегченных панелей. Отличительной особенностью метода является отсутствие традиционного плавления металла.

Материал разогревается до пластичного состояния и соединяется под давлением с помощью вращающегося инструмента. Это позволяет формировать прочные угловые швы без дефектов. Для усиления соединений в швы добавляется присадочный материал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦНИИ КМ «Прометей».

В рамках проекта изготовили и передали заказчикам опытные партии сварных панелей весом более 30 тонн. Получателями продукции стали Крыловский государственный научный центр, ЦМКБ «Алмаз» в Санкт-Петербурге и КБ «СиТех» в Нижнем Новгороде.

Отметим, что разработчики технологии подали заявки на четыре патента.