Прокуратура выиграла иск о нарушении экологических норм в Гатчинском районе

Природоохранная прокуратура добилась судебного решения об обязании предприятия разработать проект санитарно-защитной зоны.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, проверка выявила нарушение у компании «Автопарк № 6 Спецтранс».

Проверка установила, что общество, занимающееся сбором и утилизацией отходов в Гатчинском районе, не имело требуемого законом проекта. Отсутствие документа является грубым нарушением санитарных норм и создает угрозу для окружающей среды.

С целью защиты прав граждан на благоприятную экологическую обстановку прокурор обратился в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. Иск требовал обязать предприятие выполнить требования законодательства.

Суд признал требования прокурора законными и удовлетворил их в полном объеме. Исполнение данного судебного решения сейчас находится на постоянном контроле надзорного ведомства.