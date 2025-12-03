В Ленобласти возбуждено дело о хищении субсидии на почти 3 млн рублей

В отношении жительницы Всеволожского района Ленинградской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, 42-летняя женщина подозревается в незаконном получении государственной субсидии на улучшение жилищных условий.
По версии следствия, она использовала подложные документы для оформления жилищного сертификата. Сумма выделенной на покупку жилья социальной выплаты составила почти 3 миллиона рублей.
После получения средств подозреваемая приобрела квартиру в собственность, реализовав преступный умысел. Ее действия причинили государственному бюджету значительный ущерб, который классифицируется следствием как особо крупный.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия для сбора доказательной базы. Также предпринимаются процессуальные меры для полного возмещения причиненного материального ущерба государству.