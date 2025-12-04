В пятницу Лариса Долина выступит с официальным комментарием по делу о квартире

Народная артистка России Лариса Долина готовит официальное заявление по поводу скандала вокруг сделки с недвижимостью.

Певица не сможет публично прокомментировать скандал, связанный с судебным спором о квартире. Как сообщил директор артистки Сергей Пудовкин, в настоящее время Долина находится в гастрольном туре и физически не может оперативно отреагировать на ситуацию.

По его словам, полный ответ и вся правда по данному вопросу будут представлены публике пятого декабря.

Пудовкин отметил, что волна критики в адрес певицы поднялась сразу после оглашения судебного решения 26 ноября, а в сети развернулась кампания по ее «отмене». При этом директор подчеркнул, что на недавнем концерте в Хабаровске зал был полон, и зрители пришли поддержать артистку.

Ранее стало известно, что Верховный суд запросил материалы данного дела для изучения. Такой шаг может указывать на возможную ошибку кассационной инстанции. По итогам изучения документов суд может как прекратить производство, так и назначить новое слушание.