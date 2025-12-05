Лариса Долина раскрыла детали сделки с квартирой под давлением мошенников

Лариса Долина впервые детально рассказала о давлении и угрозах со стороны мошенников в ходе сделки с квартирой.

В эфире программы «Пусть говорят» народная артистка России Лариса Долина впервые подробно рассказала о том, как стала жертвой мошенников при продаже своей квартиры. Певица объяснила свое продолжительное молчание нахождением в шоковом состоянии, а затем необходимостью соблюдать подписку о неразглашении в интересах следствия. По ее словам, злоумышленники постоянно следили за ней и угрожали ее детям, что оказывало на нее давление в процессе сделки.

Директор певицы Сергей Пудовкин считает, что развернутое выступление Долиной поможет общественности понять ситуацию. Адвокат покупательницы Полины Лурье, Светлана Свириденко, назвала предлагаемое мировое соглашение «кабальным».

Юристы отмечают, что новые заявления Долиной об угрозах вряд ли повлияют на решение Верховного суда, так как оно будет основано на уже изученных доказательствах. Эксперты также обращают внимание на необычно быстрый срок назначения рассмотрения этой жалобы высшей судебной инстанцией.

Коллеги Долиной по цеху высказали свою точку зрения. Актер Станислав Садальский акцентировал внимание на роли судей в этом деле, а продюсер Иосиф Пригожин указал на высокий уровень современных мошеннических схем и недопустимость травли в отношении артистки.

Напомним, что суть резонансного спора заключается в том, что после отмены сделки покупательница потеряла 112 миллионов рублей и квартиру. Верховный суд России вынесет окончательное решение по делу 16 декабря.