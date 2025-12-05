За ноябрь грузопоток в Ленобласти вырос на 21%

В ноябре 2025 года грузооборот в Ленинградской области показал рост на 21,2%. Общий объем перевезенных грузов превысил 2,2 миллиона тонн.

Экономическая активность в Ленинградской области нашла отражение в статистике грузоперевозок за ноябрь 2025 года. Общий объем перевезенных грузов достиг отметки в 2,2 миллиона тонн. Это на 21,2% превышает показатель за аналогичный месяц предыдущего года, сообщает allnw.ru.

Основной вклад в формирование данной положительной динамики внесли несколько товарных групп. По итогам 11 месяцев традиционно лидируют нефтепродукты с объемом 9,4 миллиона тонн. Самый высокий прирост показали рудные грузы, увеличившиеся в 3,6 раза, и лесоматериалы, выросшие в два раза. Также выросли перевозки промышленного сырья на 49,6%.

Наблюдаемая динамика свидетельствует об укреплении позиций региона в качестве ключевого логистического узла на северо-западе страны. Рост перевозок руды и лесоматериалов может указывать на активизацию деятельности в металлургическом и лесопромышленном комплексах, а также на увеличение экспортных поставок данной продукции.