В Петербурге завершили расследование дела об осквернении Вечного огня

Следствие завершило расследование уголовного дела об осквернении мемориала на Марсовом поле. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее судимого жителя Екатеринбурга обвиняют в преступлении по статье о порче воинских захоронений и других мемориальных объектов, посвященных памяти защитников Отечества.

По данным следствия, в ночь на 30 сентября 2025 года обвиняемый находился у мемориала «Борцам революции» на Марсовом поле. Мужчина залил пламя Вечного огня жидкостью. В пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу сообщили, что данными действиями злоумышленник причинил материальный ущерб объекту, который является символом памяти о героях, павших за свободу Отечества.

В рамках расследования правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, а также допросили необходимых специалистов.

Следствие сочло доказательственную базу достаточной, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.