Долг петербуржцев за отопление превысил 6,5 млрд рублей

Суммарная задолженность потребителей за тепло в Санкт-Петербурге достигла 6,5 млрд рублей.

По данным пресс-службы городской теплоэнергетической компании, информация актуальна на 11 декабря. Ведомство обратилось к жителям с призывом погасить образовавшиеся долги до начала 2026 года.

Как отметили в ТЭК, дальнейшее игнорирование платежей может привести к принудительному взысканию через суд. В такой ситуации возможны ограничение на выезд за рубеж и арест имущества по решению судебных приставов.

Ранее стало известно о росте объемов иной задолженности. За год сумма непогашенных ипотечных кредитов в городе на Неве увеличилась на 97%. Для решения этой проблемы обсуждался мораторий на взыскание единственного жилья.

Кроме того, в Московском районе Санкт-Петербурга стартовала реконструкция магистральной теплосети, которая обеспечит более надежное теплоснабжение для 45 тысяч горожан.