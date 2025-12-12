Религиовед Фоминых рассказала об исторических корнях празднования Рождества

Миллионы христиан по всему миру встречают Рождество 25 декабря. Исторически корни этой даты уходят в эпоху раннего христианства, когда Церковь искала пути консолидации веры.

Религиовед Наталия Фоминых пояснила, что в IV веке Римская церковь сознательно закрепила празднование Рождества за 25 декабря. Таким образом она стремилась придать новый, христианский смысл языческим праздникам, таким как День непобедимого солнца (Sol Invictus), которые отмечали в этот же период.

Первые упоминания о Рождестве 25 декабря появились еще в III веке, но официально его утвердили позже. К концу IV века эту дату приняли и восточные церкви, и она стала общехристианской нормой, добавила Фоминых в беседе с 360.ru.

Главное внешнее отличие заключается в календаре. Как отметила эксперт, разница в 13 дней возникла из-за того, что часть православных церквей продолжает использовать юлианский календарь, в то время как западный мир живет по григорианскому.

В богослужебной практике также есть различия. Католики проводят в праздник три мессы: ночную, утреннюю и дневную. Каждая из них имеет свой символизм — от рождения Христа до прославления вечного Света. Православное бдение является единой продолжительной службой, которая объединяет Великое Повечерие, Утреню и Литургию.

При этом, как отмечает Фоминых, несмотря на разницу в датах и обрядах, суть праздника едина. Это семейное торжество, которое сочетает глубокую веру и теплые традиции.

Рождественские традиции в католических странах весьма разнообразны. В Германии дарят звезду и прячут монетку в рождественский пудинг на удачу, а в Испании существует ритуал «кормления» праздничного полена, подчеркнула религиовед.

По ее словам, символы вроде украшенной ели, рождественского венка и Санта-Клауса, зародившиеся преимущественно на Западе, теперь прочно вошли и в российский культурный контекст. Однако в России они прижились в основном как атрибуты светского Нового года, не заменив собой традиционного Деда Мороза.