Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе из сигнального оружия в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о стрельбе из сигнального оружия на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге.

По предварительной информации, 11 декабря 2025 года трое несовершеннолетних открыли стрельбу по мужчине и нанесли ему телесные повреждения. После нападения подростки скрылись, но позже были установлены и задержаны правоохранительными органами.

На основании происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования, а также установить причины и условия, способствовавшие совершению данного правонарушения.

Глава СК взял на контроль дело о нападении подростков с оружием в Петербурге