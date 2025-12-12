Пятница, 12 декабря 2025
$77.9 €91.38 ¥10.96
-4.4 C
Санкт-Петербург
Новости

Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе из сигнального оружия в Петербурге

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о стрельбе из сигнального оружия на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге.

По предварительной информации, 11 декабря 2025 года трое несовершеннолетних открыли стрельбу по мужчине и нанесли ему телесные повреждения. После нападения подростки скрылись, но позже были установлены и задержаны правоохранительными органами.

На основании происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования, а также установить причины и условия, способствовавшие совершению данного правонарушения.

Глава СК взял на контроль дело о нападении подростков с оружием в Петербурге

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Деньги

Российским пенсионерам рассказали о выплатах в новогодние праздники

Часть российских пенсионеров получит январскую пенсию досрочно, в конце декабря. Это коснется тех, чья дата выплаты приходится на первые дни новогодних каникул.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что для части пенсионеров январская пенсия будет перечислена досрочно, в конце декабря. Речь идет о тех получателях, у которых установленная дата выплаты приходится на первые 12 дней января.По его словам, данная мера затронет большое число пенсионеров, получающих выплаты на банковскую карту. Таким получателям средства будут переведены единовременно за весь период новогодних каникул. Для граждан, которым пенсию доставляет «Почта России», график выплат останется без изменений.Индексация страховых и социальных пенсийНапомним, что с 1 января страховые пенсии как неработающих, так и работающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%. По данным Социального фонда, это увеличение,...
Читать далее
Новости

Эксперт по мошенничеству оказался риелтором Ларисы Долиной

Риелтор народной артистки России Ларисы Долиной ранее неоднократно выступал в СМИ в роли эксперта, разъясняющего схемы мошенничества на рынке недвижимости и способы защиты от них.От советов по безопасности до участника сделкиВ своих комментариях СМИ риелтор певицы подробно разбирал серые схемы и объяснял, как обезопасить сделку. Например, он советовал внимательно следить за поведением продавцов и предостерегал от подозрительно низких цен. Кроме того, стало известно о его участии в профильных заседаниях Государственной думы.Именно певица привлекла данного эксперта к сделке. По словам его адвоката, Долина сама обратилась в агентство, где дежурным специалистом оказался именно его подзащитный. Риелтор сопровождал сделку, в том числе проверял документы в банке, сообщает RT.В рамках уголовного дела о мошенничестве его сначала задержали, но затем отпустили и присвоили статус...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть авто дети полиция суд погода авария Россия петербург пожар мигранты пострадавшие чп владимир путин мошенничество прокуратура общество проверка праздник интернет москва музыка недвижимость деньги цены семья выборгский район нарушения Роспотребнадзор ученые мчс Госдума бизнес уголовное дело театр выставка конкурс тепло город Всеволожский район реставрация выборг мошенники пенсионеры

Новости дня

Культура

Эрмитаж открыл выставку к 200-летию восстания декабристов

Вне СПб

Меган Маркл анонсировала кинопроект перед обращением короля Чарльза

Новости

Суд встал на сторону Роспотребнадзора в споре с предпринимателем из-за табака

Новости

Бастрыкин поручил доложить о проверке коммунальной аварии в Петербурге

Ленинградская область

Дрозденко прокомментировал отключения интернета в Ленобласти

Ленинградская область

Сотрудники прокуратуры проверят состояние домов в деревне Георгиевское

Ленинградская область

Минтруд не поддержал законодательную инициативу о сокращении рабочего дня

Ленинградская область

В Ленобласти будут отмечать День русской самобытности

Деньги

Российским пенсионерам рассказали о выплатах в новогодние праздники

Ленинградская область

Тихвин получил прямое автобусное сообщение с Петербургом и Вологдой

Ленинградская область

Житель Киришей предстанет перед судом за насилие в отношении полицейского

Новости

Гражданина Греции оштрафовали за попытку ввезти 12 икон без декларации

Культура

Цискаридзе призвал государство контролировать цены на билеты в театры

Город

За восемь лет в Петербурге создано 17 маршрутов для автономных троллейбусов

Новости

В Петербурге предложили запретить продажу сигнальных пистолетов подросткам

Культура

Религиовед Фоминых рассказала об исторических корнях празднования Рождества

Новости

Эксперт по мошенничеству оказался риелтором Ларисы Долиной

Новости

Пожар на Правобережном рынке оставил без работы предпринимателей

Новости

В Госдуме предложили льготный кредит на первую машину

Новости

Во всех регионах России чтут традиции героизма

Новости

Мужчина пострадал при пожаре на складе в Выборгском районе Петербурга

Новости

Ученые получили условные сроки за фиктивные испытания противоракового препарата

Город

Днем в пятницу петербуржцы получили доступ в Интернет

Бизнес-вести

Четыре предприятия Петербурга получат кредиты на 215 млн рублей

Ленинградская область

За сутки в Ленобласти произошло шесть ДТП с пострадавшими

Ленинградская область

Жители деревни в Ленобласти боятся остаться без бань

Ленинградская область

Прокуратура Ленобласти вернула обманутым пенсионерам свыше 700 тысяч рублей

Вне СПб

Бобров отметил работу ГИН Москвы по решению проблемы в Новогиреево

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb