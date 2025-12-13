В Совфеде объяснили механизм повышения пенсии через отсрочку

Россияне могут увеличить страховую пенсию по старости, если оформят ее через год или позже после получения такого права.

Добровольная отсрочка

За каждый полный год после пенсионного возраста до момента обращения применяют повышающие коэффициенты к фиксированной выплате и страховой пенсии. Это ведет к постоянному росту ежемесячных выплат. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

По ее словам, обращение за пенсией через пять лет после права может увеличить сумму на 40%. Максимальный период, в течение которого можно откладывать обращение, составляет десять лет.

Расчетная эффективность и максимальный срок

Представитель Совфеда подчеркнула, что данный механизм носит исключительно добровольный характер. Решение о том, когда именно оформить пенсионные выплаты, принимает сам гражданин. Таким образом, законодательство предоставляет возможность выбора между ранним началом получения выплат и высоким их размером в будущем. Это позволяет учитывать индивидуальные обстоятельства и планы каждого человека.

Государственная индексация

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%. Этот показатель превысит прогнозируемый уровень инфляции за 2025 год.

Глава государства подчеркнул, что в соответствии с майским указом 2024 года рост пенсий должен как минимум компенсировать рост потребительских цен. Индексация социальных пенсий намечена на 1 апреля 2026 года. Их увеличение будет соответствовать росту прожиточного минимума пенсионера.

Таким образом, пенсионная система предусматривает два основных способа увеличения выплат: ежегодную государственную индексацию и индивидуальное повышение за счёт применения премиальных коэффициентов при более позднем обращении. Первый механизм гарантирован государством и направлен на защиту доходов пенсионеров от инфляции. Второй механизм предоставляет гражданам инструмент для самостоятельного повышения своего будущего пенсионного обеспечения, что особенно актуально для тех, кто продолжает трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

Эксперты отмечают, что подобная гибкость позволяет адаптировать пенсионную систему к разнообразным жизненным стратегиям и финансовым возможностям населения.