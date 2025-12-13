Эксперт ОНФ предупредила о штрафах до 400 тысяч за размещение гирлянд

Россиянам напомнили о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности при украшении домов новогодними гирляндами.

Установка новогодних гирлянд на фасадах, балконах и в подъездах регулируется нормами пожарной безопасности. Их нарушение влечет административную ответственность. Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) и адвокат Юлия Дубинина пояснила, что правила распространяются на любые электрические световые украшения — на окнах, дверях, балконах, фасадах и общем имуществе многоквартирного дома.

В беседе с ТАСС Дубинина отметила, что к нарушениям относят использование несертифицированных гирлянд, перегрузку сети или их крепление на горючих конструкциях.

При поступлении жалобы инспектор вправе провести проверку. В случае выявления нарушений для граждан предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составляет от 20 до 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч, а для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.

Эксперт призвала использовать для украшения только сертифицированные гирлянды, не подключать их через самодельные удлинители и не выводить проводку на общее имущество без согласования с управляющей компанией.