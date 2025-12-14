Вадим Немков стал чемпионом PFL в тяжелом весе

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков стал новым чемпионом Профессиональной бойцовской лиги в тяжелом весе.

Как сообщает портал 360.ru, он одержал победу над бразильским претендентом Ренаном Феррейрой в рамках турнира, который проходил в Лионе. Поединок завершился уже в первом раунде, когда россиянин сумел провести успешный удушающий прием, не оставив сопернику шансов на продолжение боя.

Отметим, что 33-летний Немков увеличил свой профессиональный рекорд до 19 побед при всего двух поражениях. До этого он уже владел чемпионским титулом, но в другой организации — промоушене Bellator в полутяжелом весе. Для его оппонента, 36-летнего Феррейры, это поражение стало пятым в карьере при 13 победах.

Ранее на этой же арене успехов добились и другие российские бойцы. На прошлой неделе Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, а Ислам Махачев завоевал титул в полусредней весовой категории.