Доходы жителей Ленобласти превысили средний показатель по России

Ленинградская область заняла 30 место в общероссийском рейтинге регионов по уровню доходов населения. Исследование было проведено по итогам третьего квартала 2025 года.

При расчете эксперты сравнивали среднедушевые доходы со стоимостью фиксированного потребительского набора. В Ленобласти это соотношение составило 2,48, что выше среднероссийского показателя в 2,37 раза.

Среднемесячный доход на одного жителя региона достиг 62,7 тысячи рублей. Реальные денежные доходы населения показали рост на 8,7 процента в годовом выражении.

Лидерами рейтинга стали автономные округа — Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский, а также Москва и Магаданская область. В конце списка оказались республики Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкесия и Алтай. Рейтинг позволяет оценить благосостояние граждан с учетом региональной стоимости жизни.