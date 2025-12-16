Полицейские Ленобласти задержали подозреваемую в краже золотых украшений

В Ленинградской области полиция задержала подозреваемую в краже ювелирных изделий на 185 тысяч рублей.

Инцидент произошел в городе Сертолово Всеволожского района. По предварительным данным, 4 декабря в правоохранительные органы обратилась 51-летняя жительница Сертолово с заявлением о хищении.

Пострадавшая сообщила, что с ноября по декабрь 2024 года из ее квартиры на Сосновой улице были похищены золотые украшения. Общая сумма причиненного ущерба оценивается примерно в 185 тысяч рублей.

На основании этого заявления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую на Молодежной улице 15 декабря. Злоумышленницей оказалась 43-летняя безработная гражданка одной из стран Средней Азии.