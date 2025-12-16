Биологи нашли связь между детской привязанностью и взрослыми союзами у приматов

Ученые выяснили, что качество отношений между отцом и дочерью у обезьян тити напрямую влияет на формирование парных связей во взрослом возрасте.

Биологи продемонстрировали влияние отношений между отцом и дочерью на последующее образование парных союзов у обезьян вида тити. В ходе исследования ученые применили новые методы количественной оценки поведенческих паттернов, связанных с социальными связями. Научная работа была опубликована в журнале Scientific Reports.

Анализ поведения и данных нейровизуализации показал, что все самки через полгода после образования пары начинали отдавать предпочтение партнеру перед отцом, сообщили авторы исследования.

Однако те особи, которые в юном возрасте демонстрировали сильную привязанность к родителю, продолжали поддерживать с ним тесную связь. Это выражалось в статистически значимой близости к отцу даже спустя шесть месяцев после создания собственной пары

Также исследователи выяснили, что тесная связь с отцом в юности предсказывает крепкие парные узы во взрослом возрасте. Мозг сохраняет сходные паттерны активности при обоих типах привязанности, что указывает на общую нейробиологическую основу.

Ученые отмечают определенную неоднозначность полученных данных, однако указывают на важный тренд. Более сильная реакция на разлуку в юности коррелировала со снижением активности в мозговых сетях, ответственных за социальное поведение, включая сеть социальной значимости и околоводопроводное серое вещество. Ученые интерпретируют это как возможный нейробиологический механизм буферизации стресса, схожий с процессами, наблюдаемыми в качественных человеческих отношениях.

Таким образом, исследование вносит вклад в понимание того, как ранний социальный опыт может программировать поведенческие и нейрофизиологические основы формирования моногамных парных связей у приматов.