Храм эпохи Ивана Грозного спасен от разрушения в Ленобласти

В Ленинградской области завершены аварийный работы по сохранению храма XVI века. Памятник архитектуры включен в федеральную программу консервации.

В Ленинградской области завершены первоочередные работы по сохранению храма XVI века, расположенного у деревни Мошковы Поляны на трассе Луга – Великий Новгород. Как сообщили в региональной администрации, удалось предотвратить дальнейшее разрушение объекта и включить его в федеральную программу консервации памятников культурного наследия.

В рамках проведенных мероприятий специалисты укрепили несущие конструкции здания и остановили процесс разрушения кирпичной кладки. Вице-губернатор Владимир Цой отметил, что совместные действия правительства области и Гатчинской епархии стали важным этапом, предваряющим будущее восстановление церкви. Включение объекта в федеральную программу создает основу для его последующей полноценной реставрации.

Отметим, что храм был заложен по указанию царя Ивана Грозного. Свой современный архитектурный облик здание приобрело в XIX веке. В течение прошлого столетия церковь оказалась заброшенной и длительное время подвергалась постепенному разрушению.