Принц Гарри оставил Меган Маркл дома и отправился в Аспену на чемпионат

Принц Гарри принял участие в благотворительном поло-турнире в заснеженном американском городе Аспен пока его супруга герцогиня Меган Маркл сидит с детьми.

Сын короля Карла III выступил в Чемпионате мира по снежному поло St. Regis, заменив своего друга. Как сообщает издание The Mirror, герцог Сассекский отправился в штат Колорадо без своей супруги. Меган Маркл осталась в Калифорнии с детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, чтобы готовиться к Рождеству.

На поле Гарри появился в синем свитере, черном шлеме и солнцезащитных очках. Меган следила за выступлением мужа удаленно и опубликовала его фотографию в своих соцсетях с подписью: «О, привет».

Турнир в Аспене традиционно собирает знаменитостей и проводится в поддержку благотворительных организаций. В этом году герцог Сассекский играл в одной команде со звездой поло Начо Фигерасом.