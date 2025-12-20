Порядок оформления пособия по безработице в 2025 году

Безработные россияне имеют право на государственную финансовую поддержку. Для ее получения необходимо официально оформить статус безработного в службе занятости.

Условия и порядок признания безработным

Пособие по безработице — это ежемесячная государственная выплата для граждан, временно оставшихся без работы. Для его назначения нужно официально получить статус безработного, обратившись в центр занятости. Максимальный срок выплат обычно составляет шесть месяцев с момента регистрации. Помимо финансовой помощи, служба занятости подбирает вакансии на основе данных об образовании и опыте соискателя.

Кто может получить выплату

Право на пособие имеют трудоспособные граждане без работы и дохода, которые официально признаны безработными. Однако закон исключает некоторые категории: несовершеннолетние, пенсионеры, лица, отбывающие наказание, индивидуальные предприниматели, студенты-очники, военнослужащие и учредители коммерческих организаций.

С 2025 года для получения статуса безработного вводится дополнительное условие — прохождение профилирования. Эта процедура проводится на основе данных об образовании и стаже заявителя и необходима для составления индивидуального плана по поиску работы. Профилирование нужно проходить каждые полтора месяца.

Размер и срок пособия

Срок выплаты пособия зависит от обстоятельств. При первом обращении он составляет до шести месяцев, при повторных — до трех. Для лиц предпенсионного возраста выплата может производиться до 12, а в отдельных случаях до 24 месяцев. Сокращённый трехмесячный срок с первого обращения применяется к тем, кто ранее не работал официально, был уволен за нарушения или имеет небольшой страховой стаж.

Размер пособия рассчитывается индивидуально. Для граждан, имевших официальную работу не менее 26 недель за последний год, в первые три месяца выплачивается 75% от их среднего заработка, но не более установленного максимума. В последующие месяцы сумма снижается до 60% от заработка в рамках того же лимита.

Процедура оформления

Оформить статус безработного можно при личном визите в центр занятости или онлайн через порталы «Работа России» или «Госуслуги». Для этого необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, свидетельства о рождении детей и реквизиты для перевода средств.

Заявление рассматривается в течение 11 дней, в этот период служба предлагает вакансии. Отказ от двух предложенных вариантов работы допускается, но отказ от третьей подходящей вакансии ведет к снятию с учета.