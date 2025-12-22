Из горящей квартиры во Всеволожске вынесли двоих детей

Во Всеволожске пожарные спасли двоих детей из горящей квартиры.
Возгорание произошло в жилом пятиэтажном доме на улице Вокка. Сигнал о пожаре поступил спасателям 22 декабря.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области, площадь горения составила шесть квадратных метров. Огнеборцы оперативно локализовали и потушили пламя.
Из соседних квартир по лестничным маршам была организована эвакуация 25 человек. Сотрудники районного отдела надзорной деятельности выясняют причины случившегося.
Ведомство подчеркивает важность соблюдения правил безопасности. Нельзя оставлять маленьких детей без контроля взрослых, особенно в условиях возможной угрозы.
Ранее сообщалось о пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на Оборонной улице, в результате которого никто не пострадал. Для борьбы с огнем были направлены три машины МЧС и 15 человек личного состава.