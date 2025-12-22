Из горящей квартиры во Всеволожске вынесли двоих детей

Правительство России утвердит в ближайшие дни план реализации стратегии в сфере семейной и демографической политики.Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговом заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Документ направлен на поддержку многодетности и повышение рождаемости до 2036 года.Принцип семейно центричности в нацпроектахТак, с 2025 года во всех национальных проектах, связанных с человеком и демографией, будет действовать принцип семейно центричности. Это изменение введено по поручению президента страны.Вице-премьер также отметила положительный эффект от упрощения порядка предоставления единого пособия в текущем году. Нововведение уже оценили около пяти миллионов семей, в которых проживает более чем девять миллионов 600 тысяч детей.Пособие также получают свыше 140 тысяч беременных женщин. Правительство рассчитывает, что реализация стратегии и сопутствующих мер окажет комплексное влияние...